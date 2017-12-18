Власти Воронежа выделят 20 млн рублей на снос 56 аварийных домов

Воронеж, 18 декабря. Власти Воронежа выделят 20 миллионов рублей на снос 56 аварийных домов.

Руководитель городского управления жилищных отношений Олег Зацепин рассказал о ликвидации 55 аварийных домов, жильцов которых расселили. Также на снос еще двух здания деньги выделили инвесторы. Эти цифры превышают планируемые для снова 30 домов. Зацепин отметил:

«В проекте городского бюджета на следующий год запланировано 20 миллионов рублей на снос еще 56 аварийных домов».

Напомним, уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Воронежа, который под видом школьницы вступил в интимную переписку с мужчиной, назначил ему свидание, после чего украл дорогой мобильный телефон.