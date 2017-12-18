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Парень из Воронежа притворился школьницей и украл на свидании у мужчины телефон
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    Парень из Воронежа притворился школьницей и украл на свидании у мужчины телефон

    17:12  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  18 Декабря 2017
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    Парень из Воронежа притворился школьницей и украл на свидании у мужчины телефон

    Воронеж, 18 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Воронежа, который под видом школьницы вступил в интимную переписку с мужчиной, назначил ему свидание, после чего украл дорогой мобильный телефон.

    Как сообщает пресс-служба управления МВД региона, 18-летний юноша в социальной сети создал страницу от имени школьницы и начал переписываться с 30-летним мужчиной. В ведомстве сообщают:

    «После продолжительного общения на сайте девушка предложила мужчине встретиться у себя дома для оказания сексуальных услуг. По указанному адресу, мужчину встретил подозреваемый и […] незаконно завладел его дорогостоящим мобильным телефоном».

    Молодой человек угрожал раскрытием сотрудникам охраны правопорядка переписки интимного характера со школьницей, однако мужчина сам обратился в полицию с заявлением о краже. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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