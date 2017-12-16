Врача больницы в Воронежской области будут судить за смерть пациента

Воронеж, 16 декабря. Уголовное дело в отношении врача больницы в Воронежской области по обвинению в причинении смерти по неосторожности передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда, материалы уголовного дела переданы для судебного разбирательства, сотрудники медицинского учреждения грозит до трех лет лишения свободы. Инцидент произошел в сентябре 2016 года: 65-летний мужчина с «закрытым оскольчатым переломом правого бедра» попал в больницу, однако пострадавшему не была оказана должная помощь, и он скончался от продолжительного кровотечения и тяжелой анемии.