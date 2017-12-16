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Врача больницы в Воронежской области будут судить за смерть пациента
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    Врача больницы в Воронежской области будут судить за смерть пациента

    18:58  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  16 Декабря 2017
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    Врача больницы в Воронежской области будут судить за смерть пациента

    Воронеж, 16 декабря. Уголовное дело в отношении врача больницы в Воронежской области по обвинению в причинении смерти по неосторожности передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда, материалы уголовного дела переданы для судебного разбирательства, сотрудники медицинского учреждения грозит до трех лет лишения свободы. Инцидент произошел в сентябре 2016 года: 65-летний мужчина с «закрытым оскольчатым переломом правого бедра» попал в больницу, однако пострадавшему не была оказана должная помощь, и он скончался от продолжительного кровотечения и тяжелой анемии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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