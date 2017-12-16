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Иномарка влетела в «Газель» в Воронеже, есть пострадавшие
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    Иномарка влетела в «Газель» в Воронеже, есть пострадавшие

    16:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  16 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в «Газель» в Воронеже, есть пострадавшие

    Воронеж, 16 декабря. Крупная автомобильная авария с участием иномарки и автомобиля марки ГАЗ случилась сегодня утром в Воронеже, два человека госпитализированы.

    По информации региональных новостных источников, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 16 декабря, около семи часов утра на улице Транспортной. «Газель» под управлением 49-летнего водителя не уступила право проезда при повороте налево легковому автомобилю марки Volkswagen, за рулем которого находится 19-летний молодой человек, после чего произошло столкновение.

    Водитель автомобиля ГАЗ и пассажир иномарки получили серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. Органы охраны правопорядка в настоящий момент разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #воронеж
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