Иномарка влетела в «Газель» в Воронеже, есть пострадавшие

Воронеж, 16 декабря. Крупная автомобильная авария с участием иномарки и автомобиля марки ГАЗ случилась сегодня утром в Воронеже, два человека госпитализированы.

По информации региональных новостных источников, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 16 декабря, около семи часов утра на улице Транспортной. «Газель» под управлением 49-летнего водителя не уступила право проезда при повороте налево легковому автомобилю марки Volkswagen, за рулем которого находится 19-летний молодой человек, после чего произошло столкновение.

Водитель автомобиля ГАЗ и пассажир иномарки получили серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. Органы охраны правопорядка в настоящий момент разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.