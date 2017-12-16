Мужчина скончался в массовом ДТП в Воронежской области

Воронеж, 16 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств случилось сегодня утром на трассе в Воронежской области, один человек погиб.

Автомобильная авария случилась в субботу, 16 декабря, около 9:40 часов утра по московскому времени в Бобровском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Воронежской области. Водитель большегруза Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который стоял на обочине трассы М4-Дон. Отечественная фура от удара отлетела в легковушку ВАЗ. Иномарка по инерции продолжила движении и протаранила заграждение на обочине дороги.

Пассажир отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.