ВКС РФ в Воронеже провели учения по подавлению ПВО условного противника

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Воронеж, 16 декабря. Бомбардировочная авиация Западного военного округа отработала задания по преодолению системы противовоздушной обороны условного противника в Астраханской области.

Департамент информации военного ведомства России сообщил о проведении летно-тактических учений в бомбардировочном авиационном полку, расположенном в Воронежской области. Экипажи самолетов Су-34 отработали вопросы по обнаружению и ликвидации системы ПВО в Астраханской области.

Летчики ВКС РФ совершили дальний перелет с использованием дополнительных топливных баков, после чего произвели подавление систем радиоэлектронной борьбы и обнаружили воздушные цели «противника». Су-34 отработали условное уничтожение наземных целей.

В ходе учений экипажи преодолели свыше тысячи километров, а также провели тренировку по уходу от ответного огня противника после выполнения задач по боевому предназначению.

Отмечается, что при учениях были задействованы порядка 10 бомбардировщиков Су-34 и около 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава полка.