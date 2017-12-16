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ВКС РФ в Воронеже провели учения по подавлению ПВО условного противника
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    ВКС РФ в Воронеже провели учения по подавлению ПВО условного противника

    14:33  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  16 Декабря 2017
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    сВКС РФ в Воронеже провели учения по подавлению ПВО условного противника

    Воронеж, 16 декабря. Бомбардировочная авиация Западного военного округа отработала задания по преодолению системы противовоздушной обороны условного противника в Астраханской области.

    Департамент информации военного ведомства России сообщил о проведении летно-тактических учений в бомбардировочном авиационном полку, расположенном в Воронежской области. Экипажи самолетов Су-34 отработали вопросы по обнаружению и ликвидации системы ПВО в Астраханской области.

    Летчики ВКС РФ совершили дальний перелет с использованием дополнительных топливных баков, после чего произвели подавление систем радиоэлектронной борьбы и обнаружили воздушные цели «противника». Су-34 отработали условное уничтожение наземных целей.

    В ходе учений экипажи преодолели свыше тысячи километров, а также провели тренировку по уходу от ответного огня противника после выполнения задач по боевому предназначению.

    Отмечается, что при учениях были задействованы порядка 10 бомбардировщиков Су-34 и около 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава полка.

    ВКС РФ в Воронеже провели учения по подавлению ПВО условного противника

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #воронеж #су-34 #астрахань
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