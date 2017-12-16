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Общество
Движение по мосту через Дон на трассе Курск — Воронеж ограничат почти на две недели
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    Движение по мосту через Дон на трассе Курск — Воронеж ограничат почти на две недели

    10:44  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  16 Декабря 2017
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    Движение по мосту через Дон на трассе Курск — Воронеж ограничат почти на две недели

    Воронеж, 16 декабря. Ограничение движение по трассе в сторону Воронежа связано с ремонтными работами.

    Как сообщает «Политэксперт» со ссылкой на пресс-службу «Черноземуправтодора», ограничение движения транспортных средств на 215 километре трассы Курск — Воронеж будет действовать в период с 18 по 29 декабря. При этом отмечается, что запрет движения будет действовать в направлении областного центра, никаких изменений движения автомобильного транспорта в сторону Курска нет, так как одна из двух полос будет открыта.

    Ограничения связаны с гарантийными ремонтами работами деформационного шва на участке дороги. В «Черноземуправтодоре» просят прощения за предоставленные неудобства и напоминают автомобилистам о необходимости заранее планировать маршрут.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #трасса #ремонт
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