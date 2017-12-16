Воронеж, 16 декабря. Ограничение движение по трассе в сторону Воронежа связано с ремонтными работами.

Как сообщает «Политэксперт» со ссылкой на пресс-службу «Черноземуправтодора», ограничение движения транспортных средств на 215 километре трассы Курск — Воронеж будет действовать в период с 18 по 29 декабря. При этом отмечается, что запрет движения будет действовать в направлении областного центра, никаких изменений движения автомобильного транспорта в сторону Курска нет, так как одна из двух полос будет открыта.

Ограничения связаны с гарантийными ремонтами работами деформационного шва на участке дороги. В «Черноземуправтодоре» просят прощения за предоставленные неудобства и напоминают автомобилистам о необходимости заранее планировать маршрут.