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Воронежские новогодние елки откроют в следующие выходные
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    Воронежские новогодние елки откроют в следующие выходные

    20:38  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:38  15 Декабря 2017
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    Воронежские новогодние елки откроют в следующие выходные

    Воронеж, 15 декабря. Торжественные открытия новогодних елок пройдут в Воронежском центральном парке и в парке «Алых парусов» на следующих выходных.

    Жителей и гостей города приглашают принять участие в мероприятиях: открытие новогоднего символа — елки — пройдет в Воронежском центральном парке в субботу, 23 декабря, а в парке «Алые паруса» в воскресенье, 24 декабря. На праздниках все смогут увидеть главных героев – Деда Мороза и Снегурочку. А детишки посмотрят представление и помогут героям спасти праздник, сообщает пресс-служба управления экологии Воронежа.

    На празднике каждый найдет что-то по душе: будет работать ярмарка, выступать творческие коллективы, разыгрываться подарки, а также пройдет «Самовар-шоу». Начало мероприятий в час дня.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #новый год #елки
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