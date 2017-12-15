Воронежские новогодние елки откроют в следующие выходные

Воронеж, 15 декабря. Торжественные открытия новогодних елок пройдут в Воронежском центральном парке и в парке «Алых парусов» на следующих выходных.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в мероприятиях: открытие новогоднего символа — елки — пройдет в Воронежском центральном парке в субботу, 23 декабря, а в парке «Алые паруса» в воскресенье, 24 декабря. На праздниках все смогут увидеть главных героев – Деда Мороза и Снегурочку. А детишки посмотрят представление и помогут героям спасти праздник, сообщает пресс-служба управления экологии Воронежа.

На празднике каждый найдет что-то по душе: будет работать ярмарка, выступать творческие коллективы, разыгрываться подарки, а также пройдет «Самовар-шоу». Начало мероприятий в час дня.