Петербургский виолончелист с мировым именем выступит в воронежской филармонии

Воронеж, 15 декабря. Петербургский виолончелист Сергей Словачевский выступит на сцене Воронежской государственной филармонии. Запланировано два концерта — 22 и 23 декабря.

Сергей Словачевский выступит совместно с академическим симфоническим оркестром, главный дирижер — народный артист России Владимир Вербицкий. Воронежцы смогут услышать Вариации на тему рококо для виолончели Петра Чайковского с оркестром, прелюдию для большого оркестра Александра Скрябина и сюиту из балета «Петрушка» Игоря Стравинского, сообщает пресс-служба воронежской филармонии.

Сергей Словачевский родился в Санкт-Петербурге, заниматься музыкой стал с пяти лет. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова в 1991 году, после чего поступил в аспирантуру.