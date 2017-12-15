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Петербургский виолончелист с мировым именем выступит в воронежской филармонии
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    Петербургский виолончелист с мировым именем выступит в воронежской филармонии

    18:58  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  15 Декабря 2017
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    Петербургский виолончелист с мировым именем выступит в воронежской филармонии

    Воронеж, 15 декабря. Петербургский виолончелист Сергей Словачевский выступит на сцене Воронежской государственной филармонии. Запланировано два концерта  — 22 и 23 декабря.

    Сергей Словачевский выступит совместно с академическим симфоническим оркестром, главный дирижер  — народный артист России Владимир Вербицкий. Воронежцы смогут услышать Вариации на тему рококо для виолончели Петра Чайковского с оркестром, прелюдию для большого оркестра Александра Скрябина и сюиту из балета «Петрушка» Игоря Стравинского, сообщает пресс-служба воронежской филармонии.

    Сергей Словачевский родился в Санкт-Петербурге, заниматься музыкой стал с пяти лет. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова в 1991 году, после чего поступил в аспирантуру.

    Автор: Дарья Смолина
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    #музыка #воронеж #филармония
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