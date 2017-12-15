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Работника лодочной станции наградили в Воронеже за спасение рыбака
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    Работника лодочной станции наградили в Воронеже за спасение рыбака

    18:30  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:30  15 Декабря 2017
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    Работника лодочной станции наградили в Воронеже за спасение рыбака

    Воронеж, 15 декабря. Благодарственное письмо вручили работнику лодочной станции Виктору Грицаю, который помог тонувшему пожилому рыбаку. Мужчину наградили на базе поисково-спасательного отряда Воронежа в пятницу, 15 декабря.

    До приезда спасателей, работник лодочной станции помогал рыбаку держаться на плаву с помощью лестницы. Специалисты, приехав на место чрезвычайного происшествия, с помощью веревки вытащили потерпевшего.

    «Думаю, что каждый на моем месте поступил точно так», — цитирует пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области Виктора Грицая.

    Заместитель руководителя по организации поисково-спасательных работ городской службы спасения Юрий Чистяков поблагодарил сотрудника лодочной станции за смелость и неравнодушие, он вручил ему благодарственное письмо и подарок.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #спасатели #награждение
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