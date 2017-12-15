Работника лодочной станции наградили в Воронеже за спасение рыбака

Воронеж, 15 декабря. Благодарственное письмо вручили работнику лодочной станции Виктору Грицаю, который помог тонувшему пожилому рыбаку. Мужчину наградили на базе поисково-спасательного отряда Воронежа в пятницу, 15 декабря.

До приезда спасателей, работник лодочной станции помогал рыбаку держаться на плаву с помощью лестницы. Специалисты, приехав на место чрезвычайного происшествия, с помощью веревки вытащили потерпевшего.

«Думаю, что каждый на моем месте поступил точно так», — цитирует пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области Виктора Грицая.

Заместитель руководителя по организации поисково-спасательных работ городской службы спасения Юрий Чистяков поблагодарил сотрудника лодочной станции за смелость и неравнодушие, он вручил ему благодарственное письмо и подарок.