ДТП в Воронеже: «Газель» сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе

Воронеж, 15 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Воронеже: водитель «ГАЗ-330210» сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника.

Авария произошла на улице Матросова около дома №187 вечером в четверг, 14 декабря. По предварительным данным, водитель «Газели» не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на 16-летнего юношу, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова инспектора отдела пропаганды ОБДПС ГИБДД по Воронежу Аниты Проняевой. Подросток получил ушиб головного мозга и был доставлен в медицинское учреждение. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, женщина и семилетний ребенок пострадали в автомобильной аварии с участием двух большегрузов и легкового автомобиля. Происшествие случилось на 84-м километре трассы Воронеж — Тамбов на прошлой неделе.