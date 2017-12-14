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Прямые рейсы в Кишинев появятся в расписании воронежского аэропорта
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    Прямые рейсы в Кишинев появятся в расписании воронежского аэропорта

    19:33  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  14 Декабря 2017
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    Прямые рейсы в Кишинев появятся в расписании воронежского аэропорта

    Воронеж, 14 декабря. Авиарейсы из Воронежа в Кишинев откроются в марте будущего года.

    Как сообщает пресс-служба аэропорта, в конце марта в расписании появятся прямые рейсы из Воронежа в столицу Молдавии. Планируется, что рейсы будут осуществлять авиакомпания Fly One на самолетах Airbus A319, вместимость которых составляет 144 пассажира. Пассажирские лайнеры будут вылетать два раза в неделю, утром в понедельник из Воронежа, а из Кишинева вечером в пятницу. В пресс-соужбе аэропорта отметили:

    «Расписание составлено так, чтобы можно было оптимально спланировать поездку на выходные или подобрать наиболее удачные стыковки для дальнейших перелетов».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #кишинев
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