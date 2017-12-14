Прямые рейсы в Кишинев появятся в расписании воронежского аэропорта

Воронеж, 14 декабря. Авиарейсы из Воронежа в Кишинев откроются в марте будущего года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в конце марта в расписании появятся прямые рейсы из Воронежа в столицу Молдавии. Планируется, что рейсы будут осуществлять авиакомпания Fly One на самолетах Airbus A319, вместимость которых составляет 144 пассажира. Пассажирские лайнеры будут вылетать два раза в неделю, утром в понедельник из Воронежа, а из Кишинева вечером в пятницу. В пресс-соужбе аэропорта отметили: