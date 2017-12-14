Жительница Воронежской области подозревается в убийстве новорожденного сына

Воронеж, 14 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Воронежской области по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, 21 октября текущего года около пяти часов утра по московскому времени 24-летняя жительница Богучарского района после рождения сына забила его до смерти. Младенец скончался от черепно-мозговой травмы. В свою очередь, мать ребенка утверждает, что он родился мертвым. В ведомстве пояснили:

«Следователи... провели комплексную судебную экспертизу, подтвердившую, что ребенок живорожденный и его смерть носит криминальный характер».

В настоящее время с отношении женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.