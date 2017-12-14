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Жительница Воронежской области подозревается в убийстве новорожденного сына
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    Жительница Воронежской области подозревается в убийстве новорожденного сына

    18:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:42  14 Декабря 2017
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    Жительница Воронежской области подозревается в убийстве новорожденного сына

    Воронеж, 14 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Воронежской области по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка.

    Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, 21 октября текущего года около пяти часов утра по московскому времени 24-летняя жительница Богучарского района после рождения сына забила его до смерти. Младенец скончался от черепно-мозговой травмы. В свою очередь, мать ребенка утверждает, что он родился мертвым. В ведомстве пояснили:

    «Следователи... провели комплексную судебную экспертизу, подтвердившую, что ребенок живорожденный и его смерть носит криминальный характер».

    В настоящее время с отношении женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
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