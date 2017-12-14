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Жителю Воронежской области грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование десятилетней падчерицы
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    Жителю Воронежской области грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование десятилетней падчерицы

    18:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  14 Декабря 2017
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    Жителю Воронежской области грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование десятилетней падчерицы

    Воронеж, 14 декабря. Уголовное дело, составленное в отношении жителя Воронежской области, который обвиняется в изнасиловании десятилетней падчерицы, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в период с 2014 по 2015 год 29-летний житель Хохольского района, воспользовавшись беззащитностью десятилетнего ребенка, совершил около девяти насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы. Многие эпизоды были вскрыты благодаря работе психолога.

    Также в указанный период мужчина совершил кражу имущества из соседнего дома. В настоящее время в отношении него составлено уголовное дело по двум статьям. Если суд признает его виновным, то обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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