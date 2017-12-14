СК проводит проверку после массового отравления лекарствами в больнице под Воронежем

Воронеж, 14 декабря. Следствие проводит проверку после отравления лекарственными препаратами в больнице Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, несколько жителей села Орлово Новоусманского района почувствовали недомогание. Один из пострадавших находится в реанимации после капельницы, которую ему поставили медицинском учреждении. В ведомстве отмечают:

«Предположительно, причиной резкого ухудшения здоровья стало отравление медицинскими препаратами».

В настоящее время следствие проводит проверку и разбирается в обстоятельствах произошедшего, после чего будет принято решение процессуального характера. В время проверочных мероприятий будут опрошены пострадавшие, медицинские работники и поставщики лекарственных средств в больницу.