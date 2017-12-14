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СК проводит проверку после массового отравления лекарствами в больнице под Воронежем
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    СК проводит проверку после массового отравления лекарствами в больнице под Воронежем

    18:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:00  14 Декабря 2017
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    СК проводит проверку после массового отравления лекарствами в больнице под Воронежем

    Воронеж, 14 декабря. Следствие проводит проверку после отравления лекарственными препаратами в больнице Воронежской области.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, несколько жителей села Орлово Новоусманского района почувствовали недомогание. Один из пострадавших находится в реанимации после капельницы, которую ему поставили медицинском учреждении. В ведомстве отмечают:

    «Предположительно, причиной резкого ухудшения здоровья стало отравление медицинскими препаратами».

    В настоящее время следствие проводит проверку и разбирается в обстоятельствах произошедшего, после чего будет принято решение процессуального характера. В время проверочных мероприятий будут опрошены пострадавшие, медицинские работники и поставщики лекарственных средств в больницу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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