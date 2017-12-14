Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Новейшее оружие США для сирийской оппозиции попало в руки ИГИЛ 
Россия
Путин ответил на вопрос воронежского журналиста о строительстве онкоцентра
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин ответил на вопрос воронежского журналиста о строительстве онкоцентра

    16:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  14 Декабря 2017
    128

    Путин ответил на вопрос воронежского журналиста о строительстве онкоцентра

    Воронеж, 14 декабря. Воронежский журналист задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос о строительстве онкоцентров.

    Журналист «TV-Губерния» Денис Вольф на большой пресс-конференции Владимира Путина  спросил у президента о строительстве онкоцентров в Воронеже, так как многие больные люди уезжают лечиться за границу. Путин ответил, что необходимо увеличивать общее финансирование и реализовывать новые формы медицинского обслуживания. Он подчеркнул:

    «Финансирование здравоохранения будет увеличиваться. В этом году это 3,8% ВВП, в следующем, по данным Минфина, будет 4,1%. Нужно сосредоточить внимание на создании новых форм медобслуживания в небольших населенных пунктах».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #воронеж
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть