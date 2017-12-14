Путин ответил на вопрос воронежского журналиста о строительстве онкоцентра

Воронеж, 14 декабря. Воронежский журналист задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос о строительстве онкоцентров.

Журналист «TV-Губерния» Денис Вольф на большой пресс-конференции Владимира Путина спросил у президента о строительстве онкоцентров в Воронеже, так как многие больные люди уезжают лечиться за границу. Путин ответил, что необходимо увеличивать общее финансирование и реализовывать новые формы медицинского обслуживания. Он подчеркнул: