Путин ответил на вопрос воронежского журналиста о строительстве онкоцентра
Воронеж, 14 декабря. Воронежский журналист задал Владимиру Путину на пресс-конференции вопрос о строительстве онкоцентров.
Журналист «TV-Губерния» Денис Вольф на большой пресс-конференции Владимира Путина спросил у президента о строительстве онкоцентров в Воронеже, так как многие больные люди уезжают лечиться за границу. Путин ответил, что необходимо увеличивать общее финансирование и реализовывать новые формы медицинского обслуживания. Он подчеркнул:
«Финансирование здравоохранения будет увеличиваться. В этом году это 3,8% ВВП, в следующем, по данным Минфина, будет 4,1%. Нужно сосредоточить внимание на создании новых форм медобслуживания в небольших населенных пунктах».