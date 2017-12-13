Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся
Воронеж, 13 декабря. Сотрудники охраны правопорядка Воронежа продолжают поиски водителя иномарки, который сбил полицейского, остановившего его для проверки документов.
Два полицейский остановили водителя, который находился за рулем легкового автомобиля марки Mersedes, в районе дамбы для проверки документов около 13:10 часов по московскому времени, но мужчина проигнорировал требование ГИБДД, резко нажал на газ и сбил одного из сотрудников, сообщают региональные СМИ.
Брошенную машину обнаружили на улице 20-летия Октября, однако водителя еще не нашли. Сотрудники охраны правопорядка продолжают поиски злоумышленника.