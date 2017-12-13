Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
И мусор превратится в свет: масштабный эко-проект представили на выставке «Экотех» в Москве. ФАН-ТВ
Происшествия
Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся

    17:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  13 Декабря 2017
    355

    Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся

    Воронеж, 13 декабря. Сотрудники охраны правопорядка Воронежа продолжают поиски водителя иномарки, который сбил полицейского, остановившего его для проверки документов.

    Два полицейский остановили водителя, который находился за рулем легкового автомобиля марки Mersedes, в районе дамбы для проверки документов около 13:10 часов по московскому времени, но мужчина проигнорировал требование ГИБДД, резко нажал на газ и сбил одного из сотрудников, сообщают региональные СМИ.

    Брошенную машину обнаружили на улице 20-летия Октября, однако водителя еще не нашли. Сотрудники охраны правопорядка продолжают поиски злоумышленника.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть