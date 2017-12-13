Проезд к дворцу спорта «Юбилейный» в Воронеже закроют на сутки

Воронеж, 13 декабря. Власти Воронежа запретили движение транспорта по центральным улица города в конце недели, что связано с проведением карнавала.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в воскресенье, 17 декабря, в период с 6:00 часов утра до 21:30 часов вечера по московскому времени проезд к Дворцу спорта «Юбилейный» будет закрыт в связи с поредением «Ледового карнавала».

Движение автомобильного транспорта будет запрещено по участку улицы Карла Маркса (от улицы Революции 1905 года до ДС «Юбилейный»). Мэрия города просит автолюбителей заранее продумывать маршрут, учитывая данную информацию.