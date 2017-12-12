Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: США «не увидели» значительного вывода российских войск из Сирии
Общество
Хирургический корпус онкодиспансера построят в Воронеже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хирургический корпус онкодиспансера построят в Воронеже

    22:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:31  12 Декабря 2017
    189

    Хирургический корпус онкодиспансера построят в Воронеже

    Воронеж, 12 декабря. Современный хирургический корпус онкологического диспансера построят в Воронеже. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сообщил, что проектирование отделения начнется в следующем году.

    Встреча главы региона Алексея Гордеева и главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера — председателя комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Ивана Мошурова прошла во вторник, 12 декабря. На встрече обсудили вопрос о создании хирургического корпуса онкодиспансера. В новом корпусе планируют сделать стационарный блок, лабораторную службу, диагностический комплекс, а также учебные помещения. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Воронежской области. 

    Главный врач онкодиспансера отметил, что понизился уровень смертности и вырос уровень выявляемости на ранних стадиях злокачественных образований у пациентов — с 60% до 64%.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #медицина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть