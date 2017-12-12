Хирургический корпус онкодиспансера построят в Воронеже

Воронеж, 12 декабря. Современный хирургический корпус онкологического диспансера построят в Воронеже. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сообщил, что проектирование отделения начнется в следующем году.

Встреча главы региона Алексея Гордеева и главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера — председателя комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Ивана Мошурова прошла во вторник, 12 декабря. На встрече обсудили вопрос о создании хирургического корпуса онкодиспансера. В новом корпусе планируют сделать стационарный блок, лабораторную службу, диагностический комплекс, а также учебные помещения. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Воронежской области.

Главный врач онкодиспансера отметил, что понизился уровень смертности и вырос уровень выявляемости на ранних стадиях злокачественных образований у пациентов — с 60% до 64%.