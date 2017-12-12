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Пенсионер из Воронежской области уехал на рыбалку и пропал
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    Пенсионер из Воронежской области уехал на рыбалку и пропал

    13:23  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  12 Декабря 2017
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    Пенсионер из Воронежской области уехал на рыбалку и пропал

    Воронеж, 12 декабря. Пожилой мужчина Александр А. пропал в селе Вознесеновка Воронежской области. Мужчина ушел из дома рано утром в воскресенье, 10 декабря. На данный момент информации о его местонахождении нет.

    Мужчина уехал на рыбалку в район села Троицкое на своем автомобиле ВАЗ-2120 серебристого цвета, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информацию участников ПСО «Черноземье». Пенсионеру 61 год, его рост 165 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы и карие глаза, носит бороду и усы. Он был одет в комбинезон камуфляж, сапоги болотники и черную шапку.

    Как стало известно к поиску подключились воронежские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры прибудут в село Троицкое и начнут поиск пропавшего пенсионера, сообщается на странице группы поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронежская область #пропал человек
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