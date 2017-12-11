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Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 23 декабря
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    Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 23 декабря

    19:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  11 Декабря 2017
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    Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 23 декабря

    Воронеж, 11 декабря. Традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 23 декабря. Главные герои Нового года пройдут от Воронежской филармонии до площади Ленина, начало парада намечено на полдень.

    Около 250-300 мероприятий, посвященных празднованию нового года, планируют провести в Воронеже. Однако, по словам руководителя управления культуры администрации Воронежа Андрея Харитонова, важным элементом является не количество мероприятий, а качество.

    «Главным критерием мы ставим качество, а как итог – радость, доставленную жителям города», — цитирует «Горком36» Андрея Харитонова.

    Как стало известно, Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж 17 декабря. Встреча с ним пройдет во Дворце спорта «Юбилейный» с 12.00 до 13.00 в воскресенье, 17 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #новый год
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