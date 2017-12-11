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Гражданина Узбекистана будут судить за изнасилование жительницы Воронежа
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    Гражданина Узбекистана будут судить за изнасилование жительницы Воронежа

    18:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:45  11 Декабря 2017
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    Гражданина Узбекистана будут судить за изнасилование жительницы Воронежа

    Воронеж, 11 декабря. Гражданин Узбекистана предстанет перед судом за изнасилование женщины. Случившееся произошло в конце сентября этого года в Коминтерновском районе Воронежа.

    Мужчина напал на местную жительницу и, угрожая убийством, изнасиловал ее, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.  Женщина, обратившись в полицию, сообщила о случившемся и в ходе допроса рассказала об обстоятельствах преступления. Кроме этого жительница Воронежа смогла подробно описать портрет предполагаемого насильника, и был составлен фоторобот.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, который подходит под описание, живет в общежитии, которое расположено рядом с местом преступления. Женщина уверенно опознала 29-летнего уроженца Узбекистана, и мужчина признал свою вину.

    Уголовное дело по статье «изнасилование» направлено в суд на рассмотрение. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до десяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #изнасилование #воронеж
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