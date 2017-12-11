Пьяный воронежец напоролся челюстью на пик забора

Воронеж, 11 декабря. Житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напоролся нижней челюстью на пик забора, когда пытался его перелезть. Инцидент произошел на улице Текстильщиков утром в субботу, 9 декабря.

Очевидец, увидев 19-летнего молодого человека, который висел на заборе, позвонил спасателям, сообщает «Блокнот Воронеж» со ссылкой на информацию пресс-службы ГО ЧС. На место происшествие приехали сотрудники скорой помощи, они сделали молодому человеку обезболивающий укол. После чего к работе приступили спасатели: они аккуратно спилили пику с помощью специального инструмента.

Молодого человека отвезли в медицинское учреждение, он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Отмечается, что воронежец был в сознании, когда спасатели вытаскивали его.