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Пьяный воронежец напоролся челюстью на пик забора
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    Пьяный воронежец напоролся челюстью на пик забора

    13:42  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  11 Декабря 2017
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    Пьяный воронежец напоролся челюстью на пик забора

    Воронеж, 11 декабря. Житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напоролся нижней челюстью на пик забора, когда пытался его перелезть. Инцидент произошел на улице Текстильщиков утром в субботу, 9 декабря.

    Очевидец, увидев 19-летнего молодого человека, который висел на заборе, позвонил спасателям, сообщает «Блокнот Воронеж» со ссылкой на информацию пресс-службы ГО ЧС. На место происшествие приехали сотрудники скорой помощи, они сделали молодому человеку обезболивающий укол. После чего к работе приступили спасатели: они аккуратно спилили пику с помощью специального инструмента.

    Молодого человека отвезли в медицинское учреждение, он  находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Отмечается, что воронежец был в сознании, когда спасатели вытаскивали его.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #чп
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