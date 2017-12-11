Дожди придут в Воронеж и останутся до конца недели

Воронеж, 11 декабря. Синоптики обещают дождливую погоду в течение недели в Воронеже, однако вся неделя будет теплой.

Дожди придут в Воронеж в понедельник, 11 декабря, и останутся до конца недели. В течение недели температура будет выше нуля, и с каждым днем будет все теплее. Однако, лишь в один день — среду, 13 декабря — не будет дождей, а температура воздуха будет нуль. После чего в город вновь вернутся дожди, в четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, столбик термометра покажет от шести до семи градусов тепла. Синоптики обещают в течение недели переменную облачность.

По данным Гидрометцентра России, в выходные в Воронеже будет также небольшой дождь, но будет холоднее по сравнению с последними днями рабочей недели — плюс один.