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Аэропорт Воронежа задержал несколько рейсов в Москву из-за тумана
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    Аэропорт Воронежа задержал несколько рейсов в Москву из-за тумана

    16:09  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  10 Декабря 2017
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    Аэропорт Воронежа задержал несколько рейсов в Москву из-за тумана

    Воронеж, 10 декабря. Несколько рейсов в направлении Москвы задержали в международном аэропорту «Воронеж» из-за ухудшающихся погодных условий.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в справочной аэропорта, задержано четыре рейса из-за непогоды. В настоящее время не принимаются для посадки два самолета из Москвы, в свою очередь, задерживается отправка двух самолетов в столицу. На данный момент видимость составляет не более 250 метров. В ведомстве отмечают

    «Авиационное сообщение возобновится после улучшения погодных условий, которое ожидается после 12:00».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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