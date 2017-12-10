Аэропорт Воронежа задержал несколько рейсов в Москву из-за тумана

Воронеж, 10 декабря. Несколько рейсов в направлении Москвы задержали в международном аэропорту «Воронеж» из-за ухудшающихся погодных условий.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в справочной аэропорта, задержано четыре рейса из-за непогоды. В настоящее время не принимаются для посадки два самолета из Москвы, в свою очередь, задерживается отправка двух самолетов в столицу. На данный момент видимость составляет не более 250 метров. В ведомстве отмечают