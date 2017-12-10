Женщина и семилетний мальчик пострадали в ДТП с большегрузами в Воронежской области

Воронеж, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов и легковушки произошло вчера в Воронежской области.

Как сообщают новостные источники информации со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по региону, автомобильная авария случилась в субботу, 9 декабря, около 15:15 часов вечера по московскому времени на 84 километре трассы Воронеж – Тамбов.По предварительным данным известно, что 32-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, во время обгона врезалась в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. От сильного удара легковушка вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с еще одним большегрузом.

Водитель легковушки и семилетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение.