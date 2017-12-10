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Женщина и семилетний мальчик пострадали в ДТП с большегрузами в Воронежской области
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    Женщина и семилетний мальчик пострадали в ДТП с большегрузами в Воронежской области

    15:32  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  10 Декабря 2017
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    Женщина и семилетний мальчик пострадали в ДТП с большегрузами в Воронежской области

    Воронеж, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов и легковушки произошло вчера в Воронежской области.

    Как сообщают новостные источники информации со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по региону, автомобильная авария случилась в субботу, 9 декабря, около 15:15 часов вечера по московскому времени на 84 километре трассы Воронеж – Тамбов.По предварительным данным известно, что 32-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, во время обгона врезалась в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. От сильного удара легковушка вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с еще одним большегрузом.

    Водитель легковушки и семилетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #воронеж
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