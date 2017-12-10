Жителей Воронежа предупреждают о сильном ветре

Воронеж, 10 декабря. Синоптики предупреждают жителей Воронежа об ухудшении погодных условий на следующей неделе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра, в понедельник, 11 декабря, на территории области ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Сегодня из-за Балканского циклона на Воронеж опустился туман. Днем столбик термометра прогреется до плюс четырех градусов. Ночью температура не опуститься ниже нуля. Спасатели МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности и правил дорожного движения во время непогоды.