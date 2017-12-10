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Жителей Воронежа предупреждают о сильном ветре
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    Жителей Воронежа предупреждают о сильном ветре

    15:13  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  10 Декабря 2017
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    Жителей Воронежа предупреждают о сильном ветре

    Воронеж, 10 декабря. Синоптики предупреждают жителей Воронежа об ухудшении погодных условий на следующей неделе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра, в понедельник, 11 декабря, на территории области ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Сегодня из-за Балканского циклона на Воронеж опустился туман. Днем столбик термометра прогреется до плюс четырех градусов. Ночью температура не опуститься ниже нуля. Спасатели МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности и правил дорожного движения во время непогоды.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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