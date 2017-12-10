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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Воронеже
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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Воронеже

    14:23  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  10 Декабря 2017
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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Воронеже

    Воронеж, 10 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Воронеже, пять человек госпитализированы.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, автомобильная авария произошла в субботу, 9 декабря, около 20.00 часов вечера на улице Волгоградской. Отечественный автомобиль Lada под управлением 24-летнего молодого человека зацепил легковушку ВАЗ во время совершения маневра по перестроениию на другую полосу. От сильного удара ВАЗ вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «ЗАЗ Шанс», за рулем которого находился 28-летний мужчина.

    Водители трех автомобилей и два пассажира Ladа получили травмы различной степени тяжести, и были госпитализированы в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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