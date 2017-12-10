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Воронежец избил мужчину за попытку познакомиться с его девушкой
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    Воронежец избил мужчину за попытку познакомиться с его девушкой

    14:06  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  10 Декабря 2017
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    Воронежец избил мужчину за попытку познакомиться с его девушкой

    Воронеж, 10 декабря. Житель Воронежа попал в больницу после попытки познакомиться с девушкой.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на остановке общественного транспорта, которая расположена на улице Курчатова: 37-летний местный житель решил завести новое знакомство с понравившейся ему девушкой, но та отказалась и позвонила своему молодому человеку. Он приехал по указанному адресу, между мужчинами разгорелся конфликт, который потом перерос в потасовку. В ведомстве отмечают, что знакомый девушки ударил потерпевшего крестовым баллонным ключом по голове.

    Очевидцы инцидента вызвали сотрудников скорой помощи, мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Органы охраны правопорядка задержали подозреваемого. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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