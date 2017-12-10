Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
В Минобороны РФ рассказали о противодействии коалиции войскам Сирии
Общество
Густой туман окутал Воронеж
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Густой туман окутал Воронеж

    12:50  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  10 Декабря 2017
    157

    Густой туман окутал Воронеж

    Воронеж, 10 декабря. Резкое потепление стало причиной появления густого тумана в Воронеже.

    Как сообщают сотрудники Гидрометцентра по региону, из-за балканского циклона на территорию города опустился густой туман. Видимость в городе сократилась до нескольких метров, ввиду ухудшающихся погодных условий в аэропорту «Воронеж» задержали авиарейсы. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, которые начнутся ближе к обеду.

    Сотрудники МЧС предупреждают горожан о соблюдении правил безопасности, так как дождь с мокрым снегом вызовет налипание снега на провода, а также гололедицу, автолюбителей просят не нарушать правила дорожного движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть