Густой туман окутал Воронеж

Воронеж, 10 декабря. Резкое потепление стало причиной появления густого тумана в Воронеже.

Как сообщают сотрудники Гидрометцентра по региону, из-за балканского циклона на территорию города опустился густой туман. Видимость в городе сократилась до нескольких метров, ввиду ухудшающихся погодных условий в аэропорту «Воронеж» задержали авиарейсы. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, которые начнутся ближе к обеду.

Сотрудники МЧС предупреждают горожан о соблюдении правил безопасности, так как дождь с мокрым снегом вызовет налипание снега на провода, а также гололедицу, автолюбителей просят не нарушать правила дорожного движения.