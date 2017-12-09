Рыбак, вышедший на тонкий лед, едва не погиб на Воронежском водохранилище

Воронеж, 9 декабря. Пожилой мужчина решил порыбачить и вышел на тонкий лед, в результате чего провалился и едва не погиб. Инцидент произошел в районе «Чарнавского треугольника» Воронежского водохранилища днем в субботу, 9 декабря.

Работник лодочной станции увидел, как рыбак тонет, и незамедлительно бросился к нему на помощь. Мужчина пытался помочь пожилому человеку с помощью лестницы, которая позволяла рыбаку держаться на плаву, сообщается на странице службы спасения города Воронеж в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия выехали спасатели, они, воспользовавшись веревками, смогли вытащить рыбака. Пожилой мужчина был доставлен в БСМП с переохлаждением. Толщина льда, где рыбачил пожилой мужчина, всего четыре сантиметра. Специалисты напоминают, что минимальная толщина льда должна составлять от семи до десяти сантиметров для безопасного передвижения.