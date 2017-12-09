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Расписание электричек изменится в Воронежской области с 10 декабря
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    Расписание электричек изменится в Воронежской области с 10 декабря

    16:34  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  09 Декабря 2017
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    Расписание электричек изменится в Воронежской области с 10 декабря

    Воронеж, 9 декабря. Расписание трех электричек изментся в Воронежской области с воскресенья, 10 декабря.

    Причиной изменений в расписании стало введение нового графика движения поездов на 2017-2018 годы. Изменения расписания пригородных поездов коснутся трех направлений: №6311 «Гартмашевка — Россошь», №6312 «Россошь — Гартмашевка» и №6002 «Придача — Россошь». Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье».

    Электричка из Гартмашевка будет отправляться в Россошь в 14.19, в пункте назначения поезд будет в 16.04. Пассажиры смогут уехать из Россоши 13.47, электричка прибудет в Гартмашевку в 15.31. Электричка, в сторону Россоши, из Придачи будет отправляться в 18.40, в назначенный пункт прибудет в 21.47.

    Автор: Дарья Смолина
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    #электрички #воронежская область
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