Расписание электричек изменится в Воронежской области с 10 декабря

Воронеж, 9 декабря. Расписание трех электричек изментся в Воронежской области с воскресенья, 10 декабря.

Причиной изменений в расписании стало введение нового графика движения поездов на 2017-2018 годы. Изменения расписания пригородных поездов коснутся трех направлений: №6311 «Гартмашевка — Россошь», №6312 «Россошь — Гартмашевка» и №6002 «Придача — Россошь». Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Электричка из Гартмашевка будет отправляться в Россошь в 14.19, в пункте назначения поезд будет в 16.04. Пассажиры смогут уехать из Россоши 13.47, электричка прибудет в Гартмашевку в 15.31. Электричка, в сторону Россоши, из Придачи будет отправляться в 18.40, в назначенный пункт прибудет в 21.47.