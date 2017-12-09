Воронежец разоблачил девушек, притворяющихся бабушкой-попрошайкой

Воронеж, 9 декабря. Житель Воронежа разоблачил двух женщин, которые притворялись бабушкой, просящей милостыню на улице.

Мужчина сообщил, что обратил внимание на подозрительную бабушку, как выяснилось, это не один человек, а целых два. Девушки цыганской внешности меняют друг друга: одна стоит на улице просит милостыню, друга — греется в торговом центре.

«Все бы нечего, но, к сожалению, таким мошенникам подают пожилые люди, которые сами нуждаются в финансовой поддержке», — приводит «Блокнот Воронеж» слова воронежца.

Мужчина, написав в социальной сети, отметил, что горожанам не стоит поддерживать мошенников, таким образом, если также оказывать финансовую помощь, они всегда будут продолжать просить милостыню у людей.