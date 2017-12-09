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Воронежец разоблачил девушек, притворяющихся бабушкой-попрошайкой
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    Воронежец разоблачил девушек, притворяющихся бабушкой-попрошайкой

    12:44  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  09 Декабря 2017
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    Воронежец разоблачил девушек, притворяющихся бабушкой-попрошайкой

    Воронеж, 9 декабря. Житель Воронежа разоблачил двух женщин, которые притворялись бабушкой, просящей милостыню на улице.

    Мужчина сообщил, что обратил внимание на подозрительную бабушку, как выяснилось, это не один человек, а целых два. Девушки цыганской внешности меняют друг друга: одна стоит на улице просит милостыню, друга — греется в торговом центре.

    «Все бы нечего, но, к сожалению, таким мошенникам подают пожилые люди, которые сами нуждаются в финансовой поддержке», — приводит «Блокнот Воронеж» слова воронежца.

    Мужчина, написав в социальной сети, отметил, что горожанам не стоит поддерживать мошенников, таким образом, если также оказывать финансовую помощь, они всегда будут продолжать просить милостыню у людей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #попрошайничество
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