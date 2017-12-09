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Последняя певица из Воронежа покинула музыкальный проект «Голос»
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    Последняя певица из Воронежа покинула музыкальный проект «Голос»

    12:27  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:27  09 Декабря 2017
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    Последняя певица из Воронежа покинула музыкальный проект «Голос»

    Воронеж, 9 декабря. Последняя воронежская певица Софья Онопченко покинула музыкальный проект «Голос». На последнем концерте девушка исполняла песню Уитни Хьюстон «I have Nothing».

    В эфире шоу «Голос», который был показан в пятницу, 8 декабря, стала известна дальнейшая судьба воронежской участницы: 30% голосов получила Софья Онопченко от телезрителей. Наставник участницы из Воронежа — Александр Градский — отдал девушке также 30%.

    «Спасибо, что поверили в меня, что был интересный путь. Жаль, не удалось спеть русское народное — из своего родного», — приводит «Комсомольская правда» слова воронежской участницы Софьи Онопченко.

    Софья Онопченко выступала с Натальей Герасимовой и хабаровчанкой Лорой Горбуновой, которая прошла в полуфинал. Наталья Герасимова исполнила «Perfume», в общей сложности она получила 28,9% голосов. «Панамки» прозвучали в исполнении Лоры Горбуновая, она от зрителей и наставника получила 111,1%.

     

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #голос
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