Последняя певица из Воронежа покинула музыкальный проект «Голос»

Воронеж, 9 декабря. Последняя воронежская певица Софья Онопченко покинула музыкальный проект «Голос». На последнем концерте девушка исполняла песню Уитни Хьюстон «I have Nothing».

В эфире шоу «Голос», который был показан в пятницу, 8 декабря, стала известна дальнейшая судьба воронежской участницы: 30% голосов получила Софья Онопченко от телезрителей. Наставник участницы из Воронежа — Александр Градский — отдал девушке также 30%.

«Спасибо, что поверили в меня, что был интересный путь. Жаль, не удалось спеть русское народное — из своего родного», — приводит «Комсомольская правда» слова воронежской участницы Софьи Онопченко.

Софья Онопченко выступала с Натальей Герасимовой и хабаровчанкой Лорой Горбуновой, которая прошла в полуфинал. Наталья Герасимова исполнила «Perfume», в общей сложности она получила 28,9% голосов. «Панамки» прозвучали в исполнении Лоры Горбуновая, она от зрителей и наставника получила 111,1%.