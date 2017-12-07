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Происшествия
Два киоска сгорели в подземном переходе в Воронеже
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    Два киоска сгорели в подземном переходе в Воронеже

    19:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  07 Декабря 2017
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    Два киоска сгорели в подземном переходе в Воронеже

    Воронеж, 7 декабря. Два торговых киоска, которые расположены в подземном переходе у воронежского Политехнического института, сгорели. Сообщение о пожаре на Московском проспекте поступило на пульт дежурного ГУ МЧС днем в четверг, 7 декабря.

    На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы и потушили пламя за 20 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Отмечается, что пожар был площадью 150 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что в селе Ясенки Воронежской области горел жилой дом, который находится на улице 50 лет Октября. Пожар удалось ликвидировать до приезда специалистов, пострадавших нет. Огонь повредил пол на лестничной площадке.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #воронеж
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