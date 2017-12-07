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Общество
Воронежский онколог победила во всероссийском конкурсе молодых ученых
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    Воронежский онколог победила во всероссийском конкурсе молодых ученых

    16:56  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  07 Декабря 2017
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    Воронежский онколог победила во всероссийском конкурсе молодых ученых

    Воронеж, 7 декабря. Сотрудница Воронежского областного клинического онкологического диспансера Светлана Стикина победила во Всероссийском конкурсе молодых ученых. Она представила работу «Регионарная внутриартериальная химиотерапия в комплексном лечении рака ротоглотки» на ХХI Российском онкологическом конгрессе, который проходил в Москве.

    Светлана Стикина в своей работе рассмотрела методы лечения опухолей головы и шеи, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Ее исследование было выполнено под руководством доктора медицинских наук и главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера Ивана Мошурова.

    В тройку лидеров вошли ученые Москвы и Санкт-Петербурга: второе место у московских ученых — «Оценка риска развития миелотоксических осложнений в ходе химиотерапевтического лечения онкологических больных на основе клинико-лабораторных данных», третье — у исследования из Санкт-Петербурга «Клинико-экспериментальное обоснование эффективного режима лапароскопической внутрибрюшинной аэрозольной химиотерапии в лечении карциноматоза брюшины».

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #онкология #конкурс молодых ученых
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