Воронежский онколог победила во всероссийском конкурсе молодых ученых

Воронеж, 7 декабря. Сотрудница Воронежского областного клинического онкологического диспансера Светлана Стикина победила во Всероссийском конкурсе молодых ученых. Она представила работу «Регионарная внутриартериальная химиотерапия в комплексном лечении рака ротоглотки» на ХХI Российском онкологическом конгрессе, который проходил в Москве.

Светлана Стикина в своей работе рассмотрела методы лечения опухолей головы и шеи, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Ее исследование было выполнено под руководством доктора медицинских наук и главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера Ивана Мошурова.

В тройку лидеров вошли ученые Москвы и Санкт-Петербурга: второе место у московских ученых — «Оценка риска развития миелотоксических осложнений в ходе химиотерапевтического лечения онкологических больных на основе клинико-лабораторных данных», третье — у исследования из Санкт-Петербурга «Клинико-экспериментальное обоснование эффективного режима лапароскопической внутрибрюшинной аэрозольной химиотерапии в лечении карциноматоза брюшины».