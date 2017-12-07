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Общество
Коммунальщики вывезли 845 кубометров снега с улиц Воронежа
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    Коммунальщики вывезли 845 кубометров снега с улиц Воронежа

    16:38  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  07 Декабря 2017
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    Коммунальщики вывезли 845 кубометров снега с улиц Воронежа

    Воронеж, 7 декабря. На улицах Воронежа ночью работали снегоуборочные машины, которые вывезли 845 кубометров снега. Было задействовано 154 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации города.

    В районах Воронежа работали снегоуборочные машины: в Железнодорожном — 20, Коминтерновском — 26, Левобережном — 24, Ленинском — 26, Советском — 26, Центральном — 32. Отмечается, что основная задача была — обработать проезжую часть песко-соляной смесью, чтобы не было льда на автодорогах города к утру. Для реализации плана потребовалось использовать 1924 тонны смеси. Днем будут заниматься чисткой тротуаров, остановок общественного транспорта.

    Администрация города просит автолюбителей соблюдать скоростной режим и необходимую манеру вождения. Отмечается, что с начала зимы было вывезено 53,9 тысяч кубометров снега и использовано 13,3 тонн песко-соляной смеси.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #снег #коммунальные службы
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