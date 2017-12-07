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Общество
Жители Воронежской области собрали более 730 тонн вторсырья в ноябре
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    Жители Воронежской области собрали более 730 тонн вторсырья в ноябре

    11:34  7 Декабря 2017
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    Жители Воронежской области собрали более 730 тонн вторсырья в ноябре

    Воронеж, 7 декабря. Ежегодная акция «Декада сбора вторичных материальных ресурсов» прошла на территории Воронежской области с 10 по 20 ноября в рамках Всемирного Дня рециклинга. Жители региона собрали 730,6 тонн вторсырья.

    Жители и предприятия Воронежской области могли собрать и сдать на переработку макулатуру, полимеры, стеклобой и металлолом. В акции, которая прошла седьмой раз, приняло участие 436 тысяч человек.

    Было собрано 703,9 тонн макулатуры, 18,1 тонн полимерных отходов, 6,2 тонн стеклобоя, 0,8 тонн металлолома, 1,6 тонн отработанных шин, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Кроме этого жители региона собрали 17978 штук батареек.

    «Выражаем искреннюю признательность всем жителям Воронежской области за поддержку и активное участие в акции», — сообщает пресс-служба департамента.

    Автор: Алексей Громов
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    #воронеж #воронежская область #вторсырье
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