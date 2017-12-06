Автолюбителей приглашают на предновогодний флешмоб в Воронеже

Воронеж, 6 декабря. Воронежских автолюбителей приглашают стать частью флешмоба, приуроченного к Новому году.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения пользователей социальных сетей, флешмоб запланирован на 22 декабря, около восьми часов вечера на парковке Сити-парка «Град», у заправки «Лукойл» водители будут выстраивать новогоднюю композицию из машин. Организаторы отмечают, что для настоящего флешмоба необходимо максимальное количество автомобилей. Подробности в группе «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Воронеж».

Напомним, синоптики предупреждают о снегопаде и гололедице в ближайшие дни на территории Воронежской области.