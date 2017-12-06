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Автолюбителей приглашают на предновогодний флешмоб в Воронеже
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    Автолюбителей приглашают на предновогодний флешмоб в Воронеже

    13:10  6 Декабря 2017
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    Автолюбителей приглашают на предновогодний флешмоб в Воронеже

    Воронеж, 6 декабря. Воронежских автолюбителей приглашают стать частью флешмоба, приуроченного к Новому году.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения пользователей социальных сетей, флешмоб запланирован на 22 декабря, около восьми часов вечера на парковке Сити-парка «Град», у заправки «Лукойл» водители будут выстраивать новогоднюю композицию из машин. Организаторы отмечают, что для настоящего флешмоба необходимо максимальное количество автомобилей. Подробности в группе «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Воронеж».

    Напомним, синоптики предупреждают о снегопаде и гололедице в ближайшие дни на территории Воронежской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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