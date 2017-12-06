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Общество
Синоптики обещают мороз и снег в Воронежской области
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    Синоптики обещают мороз и снег в Воронежской области

    9:16  6 Декабря 2017
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    Синоптики обещают мороз и снег в Воронежской области

    Воронеж, 6 декабря. Синоптики предупреждают о снегопаде и гололедице в ближайшие дни на территории Воронежской области.

    На смену кратковременной оттепели пришел мороз, снег и гололед, сообщает представитель в Гидрометцентре по региону. Со среды, 6 декабря, установится минусовая температура не только в ночное время, но и днем. Западный ветер будет достигать скорости от шести до десяти метров в секунду.

    Сотрудники МЧС напоминают местным жителям о соблюдении правил безопасности в условиях ухудшающихся погодных условий, а автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. В ведомстве отметили трассы с повышенным риском возникновения дорожно-транспортных происшествий: федеральная трасса М-4 «Дон», на участке 490-492 километров в Рамонском районе; 622-623 километры в Бобровском районе; 645-646 километры в Павловском районе; 750-751 километры в Богучарском районе; трасса Р-298 «Курск-Воронеж»: участок 212-213 километра в Семилукском районе; дорога 1Р-193 «Воронеж-Тамбов» и 10-12 километр в Новоусманском районе.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #снегопад #снег #гололед
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