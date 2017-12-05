Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вертолет Robinson разбился на Ставрополье, есть жертвы
Общество
Воронежцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воронежцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой

    15:53  5 Декабря 2017
    143

    Воронежцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой

    Воронеж, 5 декабря. Мэр Воронежа поручил перейти на безналичную оплату проезда в городском транспорте в кратчайшие сроки.

    Глава Воронежа Александр Гусев на совещании, прошедшем  в мэрии 4 декабря, поручил ускорить работу по переходу на безналичную оплату в общественном транспорте. Он заявил о необходимости формирования плана, в соответствии с которым буде внедрятся новый способ оплаты проезда. В настоящий момент безналичная оплата действует только в городских троллейбусах.

    Напомним, публичная презентация концепций парка «Дельфин» в Перми запланирована на четверг. Разработкой проекта парка занимались шесть команд молодых архитекторов в рамках осенней образовательной школы форума «Зодчество VRN» в период с 3 по 6 ноября.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть