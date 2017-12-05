Воронежцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой

Воронеж, 5 декабря. Мэр Воронежа поручил перейти на безналичную оплату проезда в городском транспорте в кратчайшие сроки.

Глава Воронежа Александр Гусев на совещании, прошедшем в мэрии 4 декабря, поручил ускорить работу по переходу на безналичную оплату в общественном транспорте. Он заявил о необходимости формирования плана, в соответствии с которым буде внедрятся новый способ оплаты проезда. В настоящий момент безналичная оплата действует только в городских троллейбусах.

Напомним, публичная презентация концепций парка «Дельфин» в Перми запланирована на четверг. Разработкой проекта парка занимались шесть команд молодых архитекторов в рамках осенней образовательной школы форума «Зодчество VRN» в период с 3 по 6 ноября.