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Власти Воронежа планируют восстановить парк «Дельфин» 
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    Власти Воронежа планируют восстановить парк «Дельфин» 

    14:26  5 Декабря 2017
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    Власти Воронежа планируют восстановить парк «Дельфин» 

    Воронеж, 5 декабря. Публичная презентация концепций парка «Дельфин» в Перми запланирована на четверг.

    Разработкой проекта парка занимались шесть команд молодых архитекторов в рамках осенней образовательной школы форума «Зодчество VRN» в период с 3 по 6 ноября. Экспертный совет выберет лучшую концепцию и передаст материалы администрации города для реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Воронежа на 2018-2022 годы».

    Публичная презентация запланирована на 7 декабря. Она пройдет в культурно-образовательном центре регионального управления архитектуры и градостроительства. Власти Воронежа планируют восстановить парк «Дельфин» 

    Автор: Ксения Пудовкина
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