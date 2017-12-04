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Общество
Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области
Общество
Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области
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    Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области

    20:53  4 Декабря 2017
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    Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области

    Воронеж, 4 декабря. На общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет в Государственном кремлевском дворце 26 декабря, поедут 32 ребенка из Воронежской области.

    Среди детей — призеры, победители и лауреаты областных соревнований, олимпиад, фестивалей и конкурсов, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Детей выбрали из 10-ти районов Воронежской области: Аннинского, Калачеевского, Каменского, Каширского, Ольховатского, Острогожского, Подгоренского, Репьевского, Россошанского, Хохольского. Кроме этого поедут дети из Воронежа, Нововоронежа и Борисоглебска. По приезде дети посетят Музей космонавтики перед главным мероприятием, которое пройдет в Кремле.

    Напомним, что в прошлом году новогоднюю елку посетило 40 детей. Одаренные дети ездят на елку каждый год.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #воронежская область #кремлевская елка
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