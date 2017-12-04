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«РусЛайн» снизил цены на авиаперелеты в Воронеж
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    «РусЛайн» снизил цены на авиаперелеты в Воронеж

    16:44  4 Декабря 2017
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    «РусЛайн» снизил цены на авиаперелеты в Воронеж

    Воронеж, 4 декабря. Долететь до Воронежа из трех городов России можно будет дешевле: авиакомпания «РусЛайн» снизила цены на билеты.

    Путешественники смогут добраться на самолете из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Воронеж по низкой цене: билет на авиарейсы Москва — Воронеж будет стоить от 2415 рублей, Санкт-Петербург — Воронеж — от 3810 рублей, долететь до Воронежа из Сочи можно будет минимум за 4250 рублей. Авиакомпания «РусЛайн» отмечает, что в стоимость билета включены багаж и сборы, возможно агентские сервисные сборы, сообщают местные СМИ.

    Ранее сообщалась, что авиакомпания S7 Airlines добавит два дневных рейса из Воронежа в Москву. Новые рейсы должны появиться в расписании с 1 декабря и с 25 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #авиаперелет
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