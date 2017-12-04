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    Аналитики оценили перспективы роста зарплат в Воронеже

    16:14  4 Декабря 2017
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    Аналитики оценили перспективы роста зарплат в Воронеже

    Воронеж, 4 декабря. Финансовый университет при Правительстве России посчитал в каких регионах, численность которых более 500 тысяч человек, можно будет ожидать увеличение реальных заработных плат в ближайшие месяцы. Рейтинг, где показана динамика, потребительской активности и реальной зарплаты, был опубликован на сайте университета в понедельник, 4 декабря. Индекс Воронежской области составил 2,8 пункта.

    Финансовый университет вводит понятие «короткого» индекса, который отражает динамику потребительской активности и заработной платы на ближайшие один-два месяца. Показатель Воронежской области составил 2,8 — это выше среднего по стране, аналитики отмечают,  что в регионе может расти реальная заработная плата.

    Лидерами рейтинга стали Амурская область — 8,6, Ленинградская область — 6,1, Республика Саха(Якутия) — 6,0, у Краснодарского края показатель стал 4,8, у Чеченской Республики — 4,0. Хуже складывается ситуация с повышением зарплаты, по данным исследования, в Республике Крым — -5,7, Республике Коми — -2,8 и Ростовской области  — -2,5.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #зарплата
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