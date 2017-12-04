Сервис по поиску эвакуированных машин начал работать в Воронеже

эвакуатор

Воронеж, 4 декабря. На официальном портале органов власти Воронежской области работает сервис, который позволяет водителям получить информацию об эвакуированных транспортных средствах.

Сервис работает в тестовом режиме, поэтому возможна нестабильная работа, сообщается на официальном портале органов власти региона. Для того, чтобы получить информацию об эвакуации автомобиля, водителям необходимо заполнить три графы: марка, модель автомобиля, мотосредства, государственный регистрационный номер и дата помещения на стоянку. Отметим, что ниже анкеты приведен список, где уже есть информация о том, какой автомобиль и на какой стоянке ожидает своего водителя.

Кроме этого на странице представлена информация о порядке возврата транспортного средства, автолюбители могут подробно ознакомиться с соответствующим документом.