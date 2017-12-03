Воронежский футболист может заиграть в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре»

Воронеж, 3 декабря. Несколько топ-клубов российской Премьер-Лиги — петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», — заинтересовались воронежским игроком — Дмитрием Скопинцевым.

Футболист, показав свою игру в матчах национальной футбольной лиги сезона 2017/2018, заинтересовал руководство клубов, информирует «РИА Воронеж» со ссылкой на сообщение спортивного комментатора Нобеля Арустамяна, который разместил пост в своем блоге в субботу, 2 декабря. Дмитрий Скопинцев играет на правах аренды в «Балтике», хотя принадлежит «Ростову».

Футболист — универсален, он может играть на двух флангах в обороне и в средней линии. Молодого футболиста приглашают в молодежную сборную страны, главный тренер сборной России Станислав Черчесов смотрел матч команды, в которой играет воронежец, в ноябре.