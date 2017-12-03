Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Воронежский футболист может заиграть в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре»
Происшествия
Воронежский охранник украл около 700 кг фольги из-за задержки зарплаты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воронежский охранник украл около 700 кг фольги из-за задержки зарплаты

    15:08  3 Декабря 2017
    140

    Воронежский охранник украл около 700 кг фольги из-за задержки зарплаты

    Воронеж, 3 декабря. Охраннику одного воронежского предприятия задерживали заработную плату, и мужчина решил похитить семь листов фольги, которые предназначаются для теплоизоляции газовых труб. Вес каждого листа составляет от 105 до 110 килограммов.

    Мужчина договорился со своим знакомым, у которого есть автомобиль, вывести с территории предприятия листы фольги. Злоумышленник зашел в помещение, где лежали листы, и погрузил их в автомобиль. После чего мужчины планировали уехать, однако их остановили сотрудники полиции и руководительница предприятия, которая заметила странное поведение охранника.

    Мужчину доставили в отдел полиции, и он дал признательные показания и сообщил, что до этого он похитил 400 и 500 килограмм фольги, получив за это 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. В общей сложности, он причинил ущерб, сумма которого 166 тысяч рублей.

    На данный момент 59-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кража #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть