Воронежский охранник украл около 700 кг фольги из-за задержки зарплаты

Воронеж, 3 декабря. Охраннику одного воронежского предприятия задерживали заработную плату, и мужчина решил похитить семь листов фольги, которые предназначаются для теплоизоляции газовых труб. Вес каждого листа составляет от 105 до 110 килограммов.

Мужчина договорился со своим знакомым, у которого есть автомобиль, вывести с территории предприятия листы фольги. Злоумышленник зашел в помещение, где лежали листы, и погрузил их в автомобиль. После чего мужчины планировали уехать, однако их остановили сотрудники полиции и руководительница предприятия, которая заметила странное поведение охранника.

Мужчину доставили в отдел полиции, и он дал признательные показания и сообщил, что до этого он похитил 400 и 500 килограмм фольги, получив за это 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. В общей сложности, он причинил ущерб, сумма которого 166 тысяч рублей.

На данный момент 59-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».