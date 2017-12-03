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Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
Общество
Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%
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    Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%

    14:44  3 Декабря 2017
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    Число бешеных животных в Воронежской области выросло на 17%

    Воронеж, 3 декабря. В Воронежской области за десять месяцев было зарегистрировано 82 случаев бешенства животных, которые были подтверждены лабораторными исследованиями. В прошлом году этот показатель был ниже на 35, по итогу, количество увеличилось на 17%. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона со ссылкой на данные Роспоребнадзора.

    В регионе ситуация по-прежнему напряженная: за три недели к врачам обратилось 313 человек, которые пострадали от укусов животных. Специалисты зафиксировали 25 новых случаев бешенства животных.

    За текущий год в лечебные учреждения обратились 5883 человек, которые пострадали от укусов животных. В прошлом году этот показатель также были ниже — 5677 человека. Отмечается, что больше всего животные кусают людей, живущих в районах: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Нижнедевицком, Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Репьевском, Таловском, Терновском, Хохольском и Эртильском.

    Специалисты отмечают, что около 30% случаев — укусы, полученные от бродячих собак. Люди хотят погладить, покормить животное, сфотографироваться и забывают о правилах безопасности.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #животные #воронежская область
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