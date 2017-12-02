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Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Воронежской области
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    Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Воронежской области

    20:18  2 Декабря 2017  /обновлено: 20:22  02 Декабря 2017
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    Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Воронежской области

    Воронеж, 2 декабря. Двое взрослых и двое детей госпитализированы после отравления угарным газом в доме под Воронежем.

    Как сообщают региональные СМИ, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, около 12:00 часов дня по московскому времени в доме, расположенном в совхозе Масловском Новоусманского района. Соседи многодетной семь вызвали сотрудников скорой помощи после того, как обнаружили двоих взрослых и детей без сознания. По предварительной информации, члены семьи отравились угарным газом по неосторожности. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под присмотром врачей.

    Напомним, смертельное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе: отечественная легковушка от удара «Газели» вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с иномаркой.

    Автор: Ксения Пудовкина
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